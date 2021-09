Parte la Campagna Cisl sui vaccini: “Il nostro impegno per protegger tutti”

La Cisl è pronta a sostenere la svolta sull’’obbligo vaccinale per tutti, prerogativa che, secondo la nostra Costituzione, attiene solo al Governo e al Parlamento e che non può essere scaricata sulle relazioni industriali. Compito delle Parti Sociali è aggiornare e migliorare i Protocolli per la gestione degli spazi comuni in tutte le aziende, comprese le mense, e per rilanciare le somministrazioni del vaccino nei luoghi di lavoro”.