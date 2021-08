Aosta: Sindaco Nuti difende il nuovo Piano del traffico, 'costruiremo una città diversa'

Criticato a pochi giorni dalla pubblicazione da alcuni professionisti e associazioni di categoria, per l'Amministrazione comunale il Piano generale del traffico urbano della città di Aosta è "uno strumento aperto alle osservazioni dei cittadini" e "presenta poche modifiche rispetto a quello del 2011, incentrate soprattutto sulle zone dell'Arco d'Augusto, della nuova Università e della pista ciclabile".

E' quanto ha spiegato l'assessore comunale all'Ambiente e alla Mobilità, Loris Sartore, illustrando il Piano del traffico alle associazioni di categoria e ai sindacati, nel pomeriggio di lunedì 30 agosto al Salone ducale del Municipio di Aosta.



Il sindaco Gianni Nuti ha illustrato la posizione della giunta: "Questo è un documento aperto, che parte da un lavoro di professionisti che fanno Piano urbani del traffico da anni, in tutta Italia, per i quali occorre una professionalità specifica". Nuti ha ribadito che "la partita si giocherà di volta in volta qualora avremo una misura specifica che andrà a toccare una zona specifica. Uno strumento di pianificazione non potrà mai prendere in considerazione i singoli problemi del singolo esercizio".

Poi ha concluso: "Se le scelte non piacciono ad alcune categorie non importa, non saremo rieletti, ce ne faremo una ragione. Ma avremo provato a costruire un modello di città diverso, che siamo sicuri sia piena di opportunità economiche e di arricchimento sociale e culturale".