Courmayeur: Il 6 settembre protagonista il ventennale de Lo Matson

Torna, 21esima edizione, una manifestazione agropastorale la cui formula vincente, che mette al centro della manifestazione i produttori, le loro storie e le loro eccellenze non cambia, ma si rafforza, continuando a valorizzare i migliori prodotti della tradizione valdostana. Una ricca vetrina delle produzioni tradizionali grazie alla quale i visitatori potranno degustare e acquistare marmellate, olio di noce, erbe officinali, mieli di montagna, vini e liquori, salumi, formaggi e numerose altre eccellenze valdostane.

Con questo spirito andrà in scena domenica 5 settembre, dalle ore 9 alle 19, lungo le vie del centro di Courmayeur 'Lo Matson', in dialetto franco-provenzale 'la merenda', il mercato dei produttori locali, ambasciatori del km zero, che chiuderà il ricco calendario degli appuntamenti estivi che ha animato la località nei mesi di luglio e di agosto. Saranno circa una cinquantina i produttori valdostani che parteciperanno all'appuntamento, volti e storie unici da conoscere per comprendere al meglio la grinta di chi sfida ogni giorno un territorio impervio per produrre formaggi, vini e altri prodotti tipici locali, tra cui addirittura lo zafferano.



Il Jardin de l'Ange si trasformerà in un'area speciale dedicata alle degustazioni, a cura dello staff del Café Quinson, mentre i più piccoli saranno protagonisti di due laboratori didattici a tema: il primo rivolto ai bimbi dai 4 ai 7 anni, il secondo ai più grandi dagli 8 ai 12 anni. Maggiori dettagli su www.courmayeurmontblanc.it .