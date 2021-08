NO VAX A FASI ALTERNE

Finalmente, dopo qualche giusta riflessione, abbiamo deciso di vaccinarci e siamo andati all’ormai famoso Palaindoor. Si quel posto non agibile per fare del salutare sport, ma utilizzato per la campagna vaccinale. Misteri degni della Città di Aosta, come quella amministrazione nessuna da tempo.

Tra le tante voci sentite e qualche libero sfogo da parte di alcuni operatori eccone una davvero curiosa. Sembra infatti che tra i medici impegnati nella gestione delle anamnesi, così come tra qualche operatore sanitario li impegnato ci fossero dei convinti no vax.

Possibile ci diciamo? Altro dubbio, non è che chi va li percepisce un di più rispetto al proprio normale stipendio ?

Insomma, per dirla in altri termini ha ragione l’Assessore alla Sanità quindi a dire che è tutta una questione di soldi? Chissà se sia davvero così e la cosa ci dispiacerebbe e non poco.

Chissà poi se qualcuno vorrà fare chiarezza e smentire una diceria così, come dire, molto spiacevole..