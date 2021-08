Verso ricostruzione ponte Chevril ad Aymavilles

Sarà il Consiglio comunale di Aymavilles a dare il via libera alle procedere all'affidamento dei lavori di ricostruzione del ponte di Chevril, punto nodale della viabilità sulla regionale per Cogne. La proposta di intesa con il Comune dell'alta valle è stata approvata oggi dall'esecutivo regionale. Per la realizzazione dell'opera, la Regione ha già previsto nell'ultimo assestamento di bilancio quattro milioni e 55mila euro.



"Il nuovo ponte - si legge in una nota della Regione - consentirà di ripristinare in piena sicurezza la normale percorribilità a collegamento tra il fondo valle e la vallata di Cogne, località di assoluto valore culturale e paesistico riconosciuto in ambito alpino, che richiama un turismo di qualità, nel pieno rispetto e salvaguardia del suo patrimonio naturale".

Semaforo verde dalla giunta anche alla progettazione dei lavori per il risanamento strutturale del ponte lungo strada regionale 15 a Brissogne, per un importo complessivo di 150 mila euro, e del ponte sulla Dora Baltea, lungo la strada regionale 26 di Cerellaz, ad Avise, per un importo complessivo di 250 mila euro. Programmate anche ulteriori attività di ispezione e monitoraggio dei ponti e dei viadotti della viabilità valdostana, suddivise in due lotti e finanziate con 460 mila euro.