Sino al 31 dicembre pullman notturno Aosta-P.S. Martin

La Giunta regionale ha deciso di prorogare sino al prossimo 31 dicembre il servizio di trasporto notturno sulla tratta stradale 'Aosta/Pont-Saint-Martin'.

Il servizio, gratuito per l'utenza, sarà effettuato tutti i giorni e prevederà tre corse in partenza da Pont-Saint-Martin alle 22.45, alle 0.45 e alle 2.45 e tre corse in partenza da Aosta alle 0.15, alle 2.15 e alle 4.15.



Visto il buon numero di fruitori registrati nel periodo estivo, "ora intendiamo verificare i passaggi anche nel periodo di bassa stagione e di apertura delle scuole, dopodiché decideremo per il futuro", sottolinea il presidente della Regione Erik Lavevaz, nelle sue funzioni ad interim di assessore all'Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile.