Courmayeur: Prosegue fino a fine settembre il servizio di e-bike sharing

Favorire e promuovere una mobilità alternativa e sostenibile all’interno di Courmayeur e le sue frazioni, è l'obiettivo che si è data l'amministrazione comunale istituendo l'e-bike sharing. “L'incremento della mobilità sostenibile - spiega Roberto Rota, sindaco di Courmayeur - è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati come amministrazione. L’iniziativa va in questa direzione e vuole essere un servizio in più per visitatori e residenti, affinché si eviti di utilizzare l'auto nei confini del comune, per preferirle la bici elettrica".

Aggiunge il sindaco (nela foto): "La capillarità delle stazioni permetterà a chiunque di usufruire del servizio e scoprire il paese in sella a una city e-bike, oppure di spostarsi senza il pensiero dell'auto. Courmayeur deve andare a passi spediti verso una maggiore salvaguardia del territorio e della sua unicità, dobbiamo impegnarci perché la mobilità dolce e sostenibile diventi quotidianità”.

Il servizio verrà mantenuto sino a fine settembre, metà ottobre meteo permettendo. Nei prossimi anni il servizio sarà fruibile da fine aprile/maggio a fine settembre/metà ottobre (sempre secondo condizioni meteo).

Il sistema scelto da Courmayeur, a seguito di procedura pubblica, è il sistema EMOBY ONE, l’innovativo bike sharing totalmente automatizzato che ricarica le biciclette in modalità wireless. Nel mese di agosto la società fornitrice eseguirà il monitoraggio del sistema anche mediante verifiche giornaliere in sito e analisi dei dati dell’esercizio per settare tutti i parametri del servizio sulle specificità del territorio di Courmayeur.

“Siamo molto orgogliosi di poter contribuire con la nostra tecnologia alla mobilità sostenibile in un contesto prestigioso come Courmayeur” - commenta Roberto Minerdo, presidente di EMOBY - “e finalizzeremo il nostro impegno per supportare al meglio l’azione del Comune”.

Saranno disponibili in totale 20 e-bike, nello specifico si tratta di city e-bike (non è consentito l’utilizzo delle biciclette su strade non asfaltate), così suddivise nelle ciclostazioni a ricarica induttiva istallate nelle seguenti frazioni:

Courmayeur – 6 e-bike

Dolonne – 4 e-bike

Villair – 4 e-bike

La Saxe – 2 e-bike

Entrèves – 4 e-bike

Il servizio sarà accessibile semplicemente scaricando l’app dedicata di “Courmayeur e-Bike sharing” o scansionando il QR code presente sul supporto informativo presente nel cestello delle biciclette.

Di seguito il costo del servizio:

Prima ora

0.05 €/min.

Seconda ora

0.10 €/min

Terza ora

0.15 €/min

Quarta ora

0.25 €/min

Dalla quinta ora in avanti

0.50 €/min