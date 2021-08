Stanziati 10 milioni di euro per costruire il terminal dell'aeroporto 'Gex'

L'Amministrazione regionale finanzierà con 10 milioni di euro i lavori di costruzione del terminal passeggeri dell'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, opera attesa da diverso tempo. Lo ha deciso la Giunta Lavevaz nell'ultima riunione dell'esecutivo.

"Altro tassello che rimette in ordine la questione Terminal - scrive in un post su Facebook Giovanni Pellizzeri, presidente dell'Avda, la società di gestione dell'aeroporto - con le procedure che saranno pronte in autunno, il terminal finito e il distaccamento dei Vigili del Fuoco completato, avremo una struttura che aumenterà la crescita economica alla nostra Regione. Nel giro di qualche anno, con grandi sacrifici di tutti, stiamo rimettendo in moto un asset fondamentale per il turismo regionale".



Al commento del presidente dell'Avda si aggiunge quello dell'assessore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri. "Era necessario, nel quadro di un accordo con lo Stato, far ripartire il terminal dell'aeroporto disegnato dalla grande architetto Gae Aulenti ed è positivo anche proseguire i mai interrotti lavori sulla nuova Università".