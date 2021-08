ÉVANGILE DE DIMANCHE:LA RÉVOLUTION DE JÉSUS

J'aimerai commencer cette méditation par cette belle parole de Joseph Ratzinger devenu le Pape Benoit XVI (2005-2013). Il écrit dans son livre, "La révolution de Dieu": "Seul de Dieu vient la vraie révolution, le changement décisif pour le monde". La lecture de l'Évangile de ce dimanche nous montre que Jésus est venu réaliser cette révolution pour l'homme et pour le monde, car il est la Parole éternelle du Père qui nous enseigne la pureté du coeur contre son impureté, contre la pollution de l'âme par péché. En quoi consiste la révolution de Jésus?

1. Du ritualisme à la vraie religion.

L'Évangile nous présente une circonstance de repas étrange, marqué par des critiques des personnes gonflées d'orgueil, d'autosuffisance et d'autosatisfaction. Il s'agit des scribes et pharisiens que Jésus qualifient d'hypocrites, qui accusent les disciples de Jésus de violer la loi des anciens. En effet, les disciples de Jésus osent manger sans se laver les mains, un geste qui irrite les juifs attachés à la tradition.

Apparemment, les pharisiens ont raison, car manger sans se laver les mains est contre l'hygiène et la civilité. Le problème n'est pas cependant à situer dans la violation de la loi de la propreté, mais dans la religion rituelle, ce que Henri Bergson appelle "la religion statique" qui engendre "la morale fermée"(cfr. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion). L'évangéliste précise:"les pharisiens se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens".

2. Que dit Jésus aujourd'hui?

À l'heure du covid 19, nous avons pris conscience de l'importance de nous laver les mains soigneusement plus que les ablutions que faisaient les pharisiens au retour des places publiques. Aujourd'hui nous appelons cet acte, "l'hygiénisation des mains" pour éviter la contamination du virus aux autres, ce qui est un acte d'altruisme. Ceux qui ont des moyens financiers se munient partout où ils vont, de désinfectants pour se protéger contre la pandémie. Jésus n'est pas contre l'hygiène corporelle.

Toutefois il nous interroge:"Est-ce que le soin que vous faites au corps est proportionnel au soin du coeur pour éradiquer le covid de la haine, de l'égoisme, de l'incrédulité? Est-ce que la source de nos covid multiformes que portent aujourd'hui le nom de variant, n'aurait-elle pas de connexion avec le "cor curvum in se"(le coeur replié sur lui-même, égoisme), lié à notre "natura corrupta"(nature corrompue)?

3. La pureté est la foi vécue dans la charité.

Jésus nous recommande la conversion du coeur, la sanctification intérieure qui orienterait la "sanification" extérieure. La conversion implique la transformation intérieure de nos intentions par la lumière divine. Sans cette conversion, nous tombons facilement dans l'idôlatrie, dans le ritualisme pharisaique, en portant plus d'attention au soin des créatures à la place du Créateur (2ème lecture). Les choses sont muettes, elles deviennent ce que nous voulons qu'elles soient selon nos intentions (Kant).

Jésus dit:"Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous".

La première lecture montre le rapport indissoluble entre l'obéissance aux décrets du Seigneur et le bonheur futur en ces paroles: "Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour prendre en possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, Dieu de vos Père".

Jésus est cette Parole de Dieu qui est le sens, le chemin qui conduit à la plénitude. Il n'est pas venu abolir les lois et les prescriptions anciennes, il est venu accomplir. Voilà le contexte dans lequel il opère la révolution dans la vision du monde et dans la pratique de la vraie religion. Jésus combat ou encourage l'action humaine à partir de sa motivation intentionnelle.

Il ne juge pas selon les apparences, car il scrute nos coeurs. Il connaît nos intentions cachées lui qui est plus intime de notre intimité et plus haut de nos hauteurs" intinior intimo meo et superior summo meo"(Augustin, Confessions, III,6,11). Jésus en clarifiant l'origine de la pureté et de l'impureté, qu'il s'agit de l'intention et de la décision personnelle qui oriente l'agir, nous introduit dans l'anthropologie du coeur, où l'homme n'est plus réduit à la pensée l'après Descartes, à ce qu'il mange selon Feuerbach, mais à ce qu'il aime, veut et décide de devenir, car le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas selon Blaise Pascal. Ce qui nuit l'homme ne vient pas de l'extérieur à lui, mais de son intérieur.

Ainsi, l'impureté devient la chute vers le bas, en idôlatrant les créatures et en délaissant le Créateur, tandis que la pureté est l'élévation de l'âme vers Dieu. Heureux les coeurs purs, ils verront Dieu. Sans la grâce qui vient à notre secours, l'homme seul avec ses intentions n'est pas capable de se libérer de la prison de l'impureté. Saint Augustin retardait toujours sa conversion et son baptême pour continuer à pécher.

Il prométtait à Dieu la chasteté, mais ajoutait:"pas tout de suite Seigneur".

La pureté et l'impureté cohabitent ensemble comme le bon grain et l'ivraie. Le psaume 14 répond à la question que chacun de nous s'oppose:" Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, et dit la vérité selon son coeur. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent".

4. Prière

Donne-nous Seigneur un coeur nouveau, attentif à ta présence.

Libère-nous de l'esprit étroit qui rumine le mal contre le prochain.

Lave-nous de nos souillure dans ta miséricorde et sans fin nous chanterons les merveilles de ton amour, amen.







Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera