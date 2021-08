Al Manzetti di Aosta le Olimpiadi internazionali delle Scienze della terra 2021

Oltre 200 studenti di 35 paesi di tutto il mondo sono così impegnati a distanza in questa competizione, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione per la Promozione delle eccellenze

Per favorire la preparazione degli studenti e la condivisione dell’evento, alcuni studenti, tra i primi classificati nella selezione nazionale delle Olimpiadi, del biennio e del triennio in particolare dei licei scientifici, si sono ritrovati in questi giorni ad Aosta ed hanno svolto le loro prove presso l’IS Innocent Manzetti, che li ha ospitati nei propri laboratori.

Gli studenti in presenza ad Aosta sono Gabriele Cristaudo di Catania, Claudia Guidolin di Bassano del Grappa e Leonardo Campagna di Benevento mentre Andrea Toninello di Monselice (PD), Elisa Sabadini di Carrara (MS) ed Ernesto Sangiorgio di Pistoia hanno svolto la prova a distanza.

Le prove affrontate hanno visto gli studenti mettersi in gioco analizzando ed elaborando dati, in due prove dei “Data Mining Test”, relativi alla “fase parossistica dell’eruzione dell’Etna” e allo sfruttamento minerario di Bauxite nel sud della Francia utilizzando risorse on line come il Database dell’EDUMED Observatory SEISMO. Le prove richiedevano competenze quali saper osservare, misurare, analizzare ed elaborare dati e hanno coinvolto ed appassionato gli studenti con strumenti di verifica innovativi e non semplicemente nozionistici.

Inoltre hanno partecipato a prove che legavano Scienza ad Arte, Problemi delle scienze della terra quali l’impatto della pandemia esprimendo il loro pledge-impegno verso le Scienze della terra perfino in giochi giochi quali “Mission to Mars”.

I ragazzi che hanno partecipato alle IESO da Aosta hanno colto l’occasione per una visita più approfondita alla Regione visitando l’area megalitica di St. Martin de Corléans, la Skyway, l’Osservatorio Astronomico di Saint Barthélemy-Fondazione Clement Filletroz ed le Miniere di Saint Marcel.