A piedi dalla Valle alla Puglia a raccogliere fondi per cure palliative

Percorrere tutto il tracciato italiano della via Francigena, dalla Valle d'Aosta alla Puglia per raccogliere fondi per dare sollievo, tramite le cure palliative, ai malati terminali. E in particolare per l'acquisto di un nuovo furgone destinato al trasporto di presidi medici al domicilio di persone all'ultimo stadio di vita. Partirà lunedì, dai 2.473 metri del colle del Gran San Bernardo, in Valle d'Aosta, l'impresa solidale e spirituale di Claudio Stucchi, volontario di "Vivere Aiutando a Vivere", l'associazione brianzola che si occupa di malati terminali.



Con questo viaggio, oltre duemila chilometri di sentieri di montagna, mulattiere, strade più o meno battute, Stucchi, monzese di nascita e brianzolo d'adozione, aiuterà appunto l'associazione a raccogliere i fondi necessari. L'impresa durerà circa quattro mesi, tra settembre e dicembre 2021 e consisterà nel percorrere la via Francigena dal Gran san Bernardo fino a Santa Maria di Leuca.

Il volontario porterà sul suo zaino il logo dell'associazione, una foglia multicolore, con lo spirito di diffondere in tutta Italia l'importanza delle cure palliative domiciliari. Saranno proprio le montagne valdostane ad accogliero nella prima tappa del suo viaggio. "La decisione di intraprendere questo cammino nasce dalla mia necessità di compiere un percorso interiore di riscoperta di me stesso- spiega Stucchi, che ha preparato il progetto con lunghi mesi di pianificazione a tavolino e di allenamento sulle montagne del lecchese e tra i sentieri della Brianza-. Ma non volevo che fosse un'iniziativa fine a se stessa".

E aggiunge: "La raccolta fondi è destinata all'associazione, ma voglio dedicare questo mio viaggio lungo la via Francigena a mia moglie e alle persone che ho conosciuto nella mia vita e che ci hanno lasciato troppo presto. Spero che con questa iniziativa riuscirò a sensibilizzare chi incontrerò sul mio cammino e chi leggerà gli articoli che saranno pubblicati sui giornali sul tema delle cure palliative, spesso poco conosciute, ma così necessarie per chi è arrivato alla fine del suo percorso di vita".