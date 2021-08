Culturété si prepara al 2022 ma restano aperte cinque mostre ad Aosta

Terminata la programmazione degli eventi unici nell’ambito della rassegna Culturété, restano aperte cinque importanti esposizioni ad Aosta.

Al Centro Saint-Bénin Guido Crepax. I mille volti di Valentina, visitabile fino al 17 ottobre (dal martedì alla domenica, 10-13; 14-17). L’esposizione presenta la ricerca artistica di uno dei più influenti maestri del fumetto d’autore, Guido Crepax (1933-2003), attraverso il suo personaggio più iconico, l’inconfondibile Valentina, avvalendosi di un allestimento immersivo espressamente ideato per il Centro Saint-Bénin di Aosta, con oltre cento opere tra tavole originali, oggetti di design e sagome tridimensionali.

Al MAR-Museo Archeologico Regionale The Families of Man, fino al 10 ottobre (aperta tutti i giorni, 9-19). Le opere di oltre 50 fotografi italiani compongono un grande affresco sulla contemporaneità storica, sociale, economica, ambientale degli ultimi trent’anni: a partire dalla caduta del muro di Berlino, fino agli eventi legati al fenomeno ancora in corso della pandemia, che ha iscritto il 2020 tra le date storiche dell’umanità. La scelta di presentare solo autori italiani intende evidenziare la peculiare interpretazione che la nostra fotografia ha dato di accadimenti di portata universale, svelando il continuo dialogo tra identità e globalizzazione.

All’Hôtel des Etats, in piazza Chanoux ad Aosta, Alberto Selvestrel e Alessandra Zucco. Orizzonti interiori fino al 3 ottobre (da martedì a domenica, 10-13; 14-18).

Un progetto inedito che accosta le fotografie del giovane Alberto Selvestrel e le opere della scultrice valdostana Alessandra Zucco. L’osservazione dei luoghi attraversati dalla luce valorizzati da un approccio che non lascia nulla al caso, capace di cogliere le geometrie delle ombre e il dialogo dei volumi architettonici con la natura si accompagna alle originali sculture di Alessandra Zucco connotate da una raffinata linearità che le avvicina all’astrazione.

Alla chiesa di San Lorenzo di Aosta, Michele Turco. Universi paralleli fino al 19 settembre (tutti i giorni tranne il lunedì, 10-13; 14-18)

L’esposizione presenta al pubblico una ricca selezione di dipinti e sculture dell’artista valdostano, che documentano la sua ricerca creativa degli ultimi anni. Accanto ai dipinti di grandi dimensioni appartenenti al ciclo pittorico dei Giardini, vi sono recenti tele di medio formato e una serie di originali sculture in legno, che reinterpretano in chiave contemporanea i soggetti dell’artigianato di tradizione valdostano, dai tatà ai santi.

Presso il Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia, visitabile fino al 26 settembre (tutti i giorni 15-17.30). Si consiglia di prenotare al numero 348 4514167.

L’esposizione, allestita negli spazi del Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta, consente di ammirare i preziosi busti quattrocenteschi della Cattedrale di Aosta. Il progetto è stato sviluppato in parallelo e in stretta collaborazione con quello ospitato nel Museo di Palazzo Madama a Torino visitabile fino al 30 agosto 2021.

Importante ribadire che dal 6 agosto è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass per accedere agli eventi e alle mostre. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.