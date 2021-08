LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Sarebbe stato impossibile non parlare di Afghanistan questa settimana. Ma nessun commento, nessuna opinione da parte mia, non sono un esperto di politica internazionale. Per questo non sopporto commentatori e opinionisti che per il solo fatto di essere andati in vacanza alle Maldive, a New York o aCuba si sentono in diritto di pontificare su chi ha sbagliato, come e dove. La stessa storia che abbiamo visto con i vaccini. Mentre i virologi, con le difficoltà del caso, cercavano la migliore soluzione, commentatori e opinionisti da tastiera spiegavano loro cosa avrebbero dovuto fare. Una autentica pena.