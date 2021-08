E' festa a 'Torgnon per 'Wine&Cheese'

E' di scena oggi sabato 28 agosto 'Torgnon Wine&Cheese', evento imperdibile per gli amanti dei formaggi, dei vini, dei mieli e dei distillati della Valle d’Aosta che non potranno mancare a questo goloso appuntamento.

Un percorso enogastronomico nel territorio per un’esperienza sensoriale a tutto tondo attraverso i profumi, i sapori e le storie dei prodotti alimentari della regione. Sono 12 i punti di degustazione, situati all’interno dei ristoranti e degli alberghi del comune, dove si può incontrare una coppia formata da un produttore di vino e uno di formaggi che raccontano e faranno assaggiare le loro specialità.

Un’occasione per scoprire la varietà e la qualità enogastronomica della Valle e per venire a contatto con chi ogni giorno lavora latte e uva, le materie prime che ci regalano questi grandi prodotti, il ttto nella cornice dell’ospitalità di Torgnon.

Una linea di navette gratuite permette di spostarsi agevolmente tra i diversi punti degustazione senza doversi preoccupare dell’auto. La navetta fa servizio dalle 15,30 alle 22. Le tre linee sono indicate per spostarsi dal centro di Torgnon verso Verney e Septumian e da Septumian verso Alpe Gorza. È consigliato spostarsi a piedi tra i punti 1 e 2, punti 3, 4 e 5 e i punti dal 9 al 12, partendo dall’alto in modo da evitare la salita.

La degustazione di vini e formaggi è consentita solo a coloro che si presentano con il bicchiere e il braccialetto dell’evento.