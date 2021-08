Il Vescovo di Aosta a Oropa per la Incoronazione della Madonna Nera

Domenica 29 agosto sarò ad Oropa per la quinta centenaria incoronazione della Madonna nera. Ci sarò per rappresentare l’intera diocesi di Aosta da sempre legata alla Regina del Monte di Oropa. La devozione dei Valdostani alla Madonna di Oropa affonda le sue radici nella notte dei tempi fin da quando nacque il Santuario. Il legame tra Oropa e la Valle è testimoniato in maniera plastica dalla stessa statua che dalla fine del XIII secolo viene venerata ad Oropa. Essa è opera di uno scultore valdostano attivo in quel periodo e che ha lasciato in Valle e in Piemonte altre opere.

Di lui non conosciamo il nome, ma viene comunemente designato come Maestro della Madonna d’Oropa. Non possiamo dimenticare la secolare processione che ogni cinque anni porta, durante la notte, i pellegrini da Fontainemore al grande Santuario mariano, coinvolgendo ormai migliaia di persone. Innumerevoli poi sono le famiglie, i gruppi e i singoli che soprattutto da Pasqua a settembre si recano in pellegrinaggio a Oropa partendo dalla nostra Valle. Tutti saranno presenti attraverso di me davanti alla Madonna Nera nel momento in cui il Legato pontificio, il Cardinal Re, la incoronerà per la quinta volta.

Porterò davanti a Maria Santissima la sofferenza e la speranza di tutti i valdostani: la sofferenza per la pandemia che ha segnato con lutto, malattia e povertà tante nostre famiglie; la speranza che anima il desiderio di ripartire recuperando fiducia, relazioni, lavoro e socialità. Chiederò per tutti, a iniziare da me, il dono di una conversione sincera e profonda al Signore. Affiderò queste intenzioni a Colei che da sempre intercede presso il Signore, come ci ricorda la bellissima pagina delle nozze di Cana. Fu proprio la Madre di Gesù ad accorgersi della situazione imbarazzante che si andava profilando per gli sposi, fu Lei a interpellare il suo Figlio che così compie il primo miracolo, trasformando l’acqua in vino e salvando la gioia della festa. A Lei voglio anche affidare il nuovo anno pastorale che inizierà con la festa di San Grato e che sarà segnato dall’Assemblea diocesana che ho convocato per portare a termine il discernimento sulla nuova organizzazione territoriale della diocesi, discernimento iniziato a fine 2019.

Chi lo desidera può unirsi alle celebrazioni attraverso il sito del Santuario. In particolare il rito dell’Incoronazione potrà essere seguito dopo l’Angelus del Papa su TV2000.

Sarò ad Oropa e tutti porterò davanti a Maria Santissima e tutti affiderò alla sua intercessione.

Franco Lovignana Vescovo di Aosta

Domenica 29 agosto, alle ore 12.15, subito dopo l’Angelus di Papa Francesco, TV2000 trasmette in diretta dal Santuario di Oropa la V centenaria Incoronazione della Madonna Nera.

La statua della Madonna Nera di Oropa, scolpita in legno di pino cembro nel XIII secolo, da secoli accoglie pellegrini da tutto il mondo. La prima solenne incoronazione della statua avvenne il 30 agosto del 1620, un rito che viene rinnovato ogni secolo: l’ultimo nel 1920, appena due anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.