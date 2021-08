CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Affittacamere in affitto a Saint Vincent, via Duca d'Aosta

Nel centro di Saint Vincent, in via Duca d'Aosta, a due passi dal Casino e dalla via pedonale, AFFITTASI immobile completamente arredato e già attrezzato per svolgere attività ricettiva (affittacamere/B&B). L'immobile è composto da una zona reception, bar/sala colazione con terrazzo esterno, 11 camere con bagno e un alloggio per il custode. Possibilità di affitto a riscatto o di acquisto diretto. € 1.500,00 mensili

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it