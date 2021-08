Aosta: Il Comune presenta il nuovo Piano del traffico urbano sperando di smorzare le polemiche

Un progetto fondamentale per l'assetto futuro del capoluogo valdostano, che ha suscitato polemiche e perplessità e che per questo necessita di immediato confronto. E allora il Salone Ducale dell’Hôtel de Ville di Aosta accoglierà lunedì 30 agosto alle ore 16,30 un incontro in presenza per la presentazione alle associazioni di categoria dell’aggiornamento al Piano Generale del Traffico Urbano-PGTU, recentemente adottato dalla Giunta e attualmente apertoalla presentazione di osservazioni da parte della comunità.

All’incontro prenderà parte in videoconferenza anche Patrizia Malgieri, a capo del gruppo di progettisti che ha elaborato e aggiornato il documento.

"Nell’ottica della massima condivisione dei contenuti del Piano - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - e anche al fine di chiarire gli aspetti che hanno suscitato alcune perplessità nei giorni scorsi, l’evento sarà fruibile online attraverso il sito Internet comunale all’indirizzo https://comuneaosta.streamcloud.it .