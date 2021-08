Selezioni per conseguimento qualifica impiantista elettrico

Rispondere alle sempre più crescenti richieste del mercato e consentire a quanti, per svariati motivi, non hanno potuto conseguire un titolo abilitante è l'obiettivo di Projet Formation che ha organizzato un corso di formazione per l’ottenimento della qualifica professionale di impiantista elettrico (Livello EQF: 3).

Ai 15 partecipanti selezionati concrete possibilità di collocamento attraverso un percorso che consentirà di acquisire le conoscenze di base per saper realizzare ed intervenire su impianti elettrici all’interno di abitazioni, uffici, ambienti produttivi artigianali ed industriali.

Della durata di 1.000 ore, di cui 400 ore svolte in stage presso aziende del territorio che hanno già aderito all’iniziativa, il percorso (che prevede un’indennità complessiva sino a 3750 euro lordi) è riservata ai disoccupati con età tra i 25 e i 67 anni non compiuti, in possesso della licenza media e che non abbiano conseguito un titolo di studio coerente con il profilo oggetto del corso.

I documenti da consegnare all'atto dell'iscrizione (scaricabili dal sito www.progettoformazione.org) sono: domanda d'iscrizione FSE compilata e firmata in tutti i campi, questionario strumenti informatici e fotocopia di un documento d'identità in corso di validità. Per titoli conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di valore o la traduzione asseverata. Tali documenti devono essere presentati entro il 22 settembre 2021: di persona presso una delle sedi di Projet Formation su appuntamento prenotabile al numero 0166-691150 oppure inviate all’indirizzo mail informatica@<wbr></wbr>progettoformazione.org.