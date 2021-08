Commissario Usl VdA; 'campagna vaccinale in Valle funziona'

"I ricoveri per Covid sono in netto calo; dal 16 giugno ad oggi ne abbiamo avuti solamente 11 dei quali nessuno in Rianimazione e solo un paziente era stato sottoposto a ciclo vaccinale completo".

Lo ha detto oggi il neo commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, durante la conferenza stampa sulla campagna vaccinale nella nostra regione. Oggi ricoveri per coronavirus al 'Parini' sono due, entrambi in degenza ordinaria. Questo è "un dato significativo - ha sottolineato Uberti - soprattutto se consideriamo che ad oggi i due terzi della popolazione sono stati vaccinati completamente, quindi ci saremmo aspettati i due terzi di persone ricoverate".

Non ci sono ancora certezze sulla terza dose, o meglio "sui tempi e sulle categorie di persone che ne saranno interessate", ha sottolineato il commissario, che al momento sta concentrando la sua attività "sul ripristino della totalità delle prestazioni sanitarie", condizionate dalla pandemia, e sullo sviluppo di "programmi per attrarre nuove professionalità nella regione", vista anche la dibattuta fuga di personale sanitario dalla Valle.