Au Musée Main de Gignod arrivent les 'Jeux d'eau'

Le Musée International de l'Artisanat-Main de Gignod, continue à accueillir l'exposition "IneLUDibile Gioco" et à animer l'été de la Vallée d'Aoste. Demain, samedi 28 août, de 15h à 19h, le centre d'exposition propose l'initiative "Jeux d'eau" : un après-midi de simplicité et de plaisir avec des tournois et des défis jusqu'à la dernière goutte, pour petits et grands.

Les familles devront se tester avec des batailles de bombes à eau, des tirs à la cible avec des pistolets à eau, des défis de navigation avec de petits bateaux. Des jeux simples du passé pour passer de beaux moments ensemble et saluer le mois d'août tout en s'amusant.



L'événement est gratuit mais les réservations sont obligatoires. Pour plus d'informations et réservations sur les événements, contactez le numéro de téléphone 0165-56108 ou écrivez à l'adresse e-mail main@lartisana.vda.it .