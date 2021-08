A Brusson la mobilità sostenibile con 'Diverse bici'

Una mobilità accessibile a tutti è lo slogan che farà da cornice all'evento 'Diverse bici', organizzato dalla Compagnia valdostana delle acque-Cva, in collaborazione con l'Isiltp di Verrès, per domani sabato 28 agosto, a Brusson. Dalle 10,30 alle 16, al laghetto del paese, Cva metterà a disposizione dei partecipanti una serie di biciclette, handbike, tandem, vari tricicli e triride, da testare accompagnati da alcuni istruttori di Mtb.

Oltre ad essere occasione di promozione di una mobilità maggiormente sostenibile, in accordo con con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, "l'evento- scrivono gli organizzatori in una nota- vuole rappresentare anche un'opportunità di inclusione e condivisione di esperienze per tutte le persone, siano esse con disabilità oppure no, unite dalla stessa volontà di partecipare alla vita sociale della comunità".