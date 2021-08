La società partecipata Siv completerà i lavori di nuova università e ampliamento ospedale

La Société Infrastructures Valdotaines-Siv srl, società in house della Regione, è da oggi formalmente incaricata di terminare i lavori di costruzione del nuovo polo universitario di Aosta, nell'ex caserma Ernesto Testa Fochi, nonchè dell'ampliamento dell'ospedale regionale.

Nella seduta straordinaria di oggi, la Giunta Lavevaz ha approvato i documenti strategici della società, conferendole di fatto l'incarico.

"La Regione, ai sensi del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica della Legge Madia, è tenuta a presentare una delibera che fotografi la situazione della Siv - spiega l'assessore all'Istruzione, Luciano Caveri - e l'atto, che verrà ora trasmesso alla commissione consiliare competente, consentirà di fare il punto della situazione per entrambi i progetti".



Mentre per l'università la consegna del primo lotto è prevista per la fine dell'estate 2022, per l'ospedale il mandato affidato alla Siv srl prevede la revisione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'ampliamento a est, per il quale è prevista un spesa di 123,7 milioni. Di competenza della società in house della Regione sarà anche la revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della ristrutturazione dell'attuale presidio ospedaliero Parini e la realizzazione di un nuovo polo materno infantile.

“Nel rispetto degli impegni assunti dal Governo regionale in Consiglio Valle nel mese di maggio in merito alla prosecuzione del progetto esecutivo dell’ala est dell’Ospedale Parini, anche in un’ottica di salvaguardia e valorizzazione dei ritrovamenti archeologici, l’atto approvato oggi – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse – permette di aggiungere un ulteriore tassello al lungo iter amministrativo che un dossier così importante per la sanità valdostana richiede. L’ampliamento dell’unico presidio ospedaliero della Valle d’Aosta è uno dei principali ambiti su cui si sta lavorando ininterrottamente”.