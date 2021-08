Integrato finanziamento per messa in sicurezza su torrente Baudier di Oyace

I costi dell'opera sono lievitati e la Giunta regionale ha approvato l’integrazione del finanziamento dell'intervento di messa in sicurezza della conoide sul torrente Baudier, sulla strada regionale 28 di Oyace: L'intervento rientra nel Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2021/2023 e nel relativo elenco annuale.

Il finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza è stato approvato con il secondo addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, e prevede un importo complessivo dei lavori nel triennio pari un milione d euro, suddiviso in euro 200.000 per l’anno 2021, euro 550.000 per l’anno 2022 ed euro 250.000 per l’anno 2023.