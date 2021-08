Sindacati, 'potenziare Ispettorato lavoro e Usl per evitare gravi incidenti sul lavoro'

"La Valle d'Aosta piange nuovamente due morti in cantiere edile, questa volta l'incidente ha voluto accomunare nel dolore la famiglia di un operaio e quella del suo datore di lavoro". Così inizia una nota congiunta dei sindacati Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil e Savt Costruzioni a seguito dell'incidente sul lavoro in un cantiere a Gressan in cui hanno perso la vita l'impresario Sandro Pepellin, 70 anni e il suo operaio 51enne Velio Dal Dosso.

"Purtroppo - proseguono i sindacati - questo ennesimo episodio racconta in modo drammatico quanto si debba fare di più nella fase di prevenzione degli infortuni. Gli strumenti e le modalità per evitare i gravi infortuni e addirittura la perdita della vita ci sono, a partire dalla formazione dei datori di lavoro deiresponsabili di cantiere fino a quella dei lavoratori".

Occorre dunque "potenziare i sistemi di controllo dotando gli organici dell'Ispettorato del lavoro e della Usl di tutti gli strumenti utili in tal senso, inasprire le sanzioni e investire maggiormente su prevenzione e formazione. A tal proposito serve una coscienza nuova che attraverso una fattiva interazione e cooperazione tra organizzazioni sindacali, datoriali e istituzioni, possa arginare i fenomeni distorsivi presenti nel settore".