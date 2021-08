La mostra fotografica di Giovanni Barone inaugura la riapertura della Saletta d'arte a Verres

Riapre al pubblico la Saletta d'arte 'Ottavio Giovanetto' a Verres: i visitatori saranno accolti mercoledì 1 settembre, alle ore 16, in occasione della Festa patronale di Sant'Egidio.

ll Consiglio Direttivo dell'Aps Pro Loco Verrès, con la collaborazione della coordinatrice Silvana Perico, ha voluto così organizzare un primo evento culturale cui ne seguiranno altri tre sino alla fine del 2021.

'VERRES: c'era una volta' è il titolo della rassegna fotografica del collezionista verrezziese Giovanni Barone che esporra 27 fotografie del formato 30x40 di Verrès, tutte scattate nel secolo scorso.

L'intento del Consiglio Direttivo è quello di raccontare in paese, soprattutto alle giovani generazioni, che non hanno conosciuto come era una volta e come è cambiato negli ultimi 40 anni.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, dal lunedi al sabato, dalle ore 16 alle ore 18,30.