Turista scomparso ieri sera nella Valdigne, in corso le ricerche

L'uomo risulta disperso in Val Sapin

Sono in corso dalla sera di giovedì 26 agosto nel territorio di Courmayeur, in particolare nella zona della Val Sapin, le ricerche di Massimiliano Callori, pensionato 72enne residente a Genova, che non ha fatto più rientro.

A dare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo, in tarda serata; la famiglia Callori è in villeggiatura nella loro casa del Verrand a Pré-Saint-Didier; ieri mattina l'uomo è uscito per andare a funghi senza fare più rientro.

Le ricerche di Protezione civile, Vigili del fuoco, carabinieri e volontari sono andate avanti tutta la notte e nella giornata di oggi, ma senza esito. Solo l'auto dell'uomo è stata ritrovata, parcheggiata all'imbocco del sentiero per il rifugio Bertone.

Questa mattina sono riprese anche con i sorvoli dell'elicottero del Soccorso alpino valdostano-Sav. Da oggi al piano attivato e coordinato dai Vigili del fuoco stanno partecipando anche gli agenti del Corpo forestale.