American Uncle e il lancio del kit Tex-Mex

Una festa improvvisata tra amici, in spiaggia o a bordo piscina possono diventare un totale fiasco, se non si ha il giusto stuzzichino per intrattenere i propri ospiti. In questa calda estate, American Uncle ha da poco lanciato sul mercato il suo kit Tex-Mex .



Al suo interno, è racchiuso il meglio dei sapori legati alla cucina Tex-Mex. Cucina che vede unire nelle stesse preparazione ingredienti provenienti dalla cucina messicana e quella statunitense. Un connubio, che non poteva non essere presente nel negozio online più fornito dei migliori snack salati Americani e dolci di tutta Italia.

Che cosa contiene il Tex-Mex Kit?

Per chi vuole sapere cosa troverà all’interno del Kit Tex-Mex, eccovi una completa panoramica delle succulente leccornie che vi saranno recapitate a casa in pochi giorni dopo l’acquisto.



12 Taco Shells;

8 Tortillas;

1 salsa per Taco;

1 salsa de Queso;

1 panna acida;

1 confezione di Jalapeños;

1 mix spezie Fajita;

1 mix spezie Guacamole.

Come è facile notare, tutti i prodotti presenti nel kit sono stati selezionati dal catalogo Old El Paso. Una delle aziende più note negli Stati Uniti d’America – e in tutto il mondo - per chi è appassionato di cucina messicana. Quando si assapora uno dei prodotti della Old El Paso, si può essere certi del rispetto della tradizione culinaria del Nuovo Messico. Le spezie piccanti e il peperoncino solo tra i condimenti più utilizzati in questi manicaretti. Ideali per dare il via alla fiesta più memorabile.

Una volta che il kit Tex-Mex sarà giunto presso il vostro domicilio, American Uncle si avvale dei migliori servizi di spedizione in Italia, potrete da subito gustare i prodotti che sono presenti all’interno della confezione o abbinarli agli ingredienti che più adorate.



Vediamo alcuni degli abbinamenti più interessati con cui impreziosire il proprio kit Tex-Mex.

Gli abbinamenti con il kit Tex-Mex

I prodotti presenti all’interno del kit Tex-Mex sono ottimi, ma possono essere ancora più deliziosi grazie a dei succulenti abbinamenti.



La birra Corona ad esempio, ghiacciata e con una fettina di lime, è una perfetta bevanda da abbinare ai prodotti presenti in questo kit. Fresca, leggera e dal gusto dolce renderà ancora più gustosi i prodotti di Old El Paso. Il piccante dei prodotti presenti nel kit Tex-Mex e il dolce della Corona, si abbinano alla perfezione e vanno a creare un piatto perfetto da gustare con gli amici nelle calde giornate estive.



Per chi ha nella propria abitazione ha un orto e coltiva dei pomodori, un altro abbinamento perfetto per una festa dallo stile messicano è un’insalata di pomodori. Magari con l’aggiunta di chili o peperoni piccanti. Condimento che può andare anche a farcire le tortillas presenti nel kit Tex-Mex.



Come si può vedere, gli abbinamenti che si possono andare a fare sono davvero molti ed estremamente differenti tra di loro. Fattore che quindi permette di andare incontro ai gusti di tutti senza grosse difficoltà-



Per chi vuole organizzare un piccolo aperitivo con i propri amici, fare una festa in spiaggia o semplicemente ritagliarsi un momento di tranquillità al termine della giornata di lavoro, il Tex-Mex kit di American Uncle è sicuramente una scelta da prendere al volo.