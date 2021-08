Aosta: Puchoz aperto alle famiglie ma...

Domani, 28 agosto, lo stadio Puchoz riapre alle famiglie, mentre in settimana si sono svolti i primi allenamenti della rinata Aosta Calcio 1911. "L'iniziativa dedicata alle famiglie rispecchia perfettamente lo spirito e i ragionamenti del comitato nato per salvare il Puchoz, ossia uno stadio aperto 12 mesi all'anno e che nelle pause dell'attività agonistica possa essere utilizzato per eventi culturali, musica e le famiglie". Commenta Paolo Laurencet, consigliere cominale di Fi e tra i promotori della petizione perché lo stadio rimnaga a destinazione cportico-calcistica.

"Purché si organizzino eventi e lo Stadio torni a riempirsi si può anche accettare che lo stesso, dando spazio alla propaganda, sia chiamato parco. In fondo uno dei principali stadi europei in questo periodo è il Parco dei Principi di Parigi. Al di là delle etichette calcio, famiglie, musica e cultura sono perfettamente compatibili e lo Stadio il loro teatro", argomenta Laurencet.

"La Giunta - aggiunge -dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ammettere che la giornata per le famiglie si può organizzare al Puchoz, proprio perché parco non è. Lo Stadio può essere luogo protetto in cui i giovani possono giocare a calcio, assistere ad un concerto e le famiglie ritrovarsi.

Il degrado per il momento rimane all'esterno. (foto)

Aspettiamo altre iniziative per rilanciare il Puchoz.

Crediamo che debba tornare agibile. È solo un fatto di volontà. Come in tanti altri comuni la nostra Città può crescere attorno al suo Stadio".