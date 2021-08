Dieci tonnellate di cibo raccolte in sei mesi dall'emporio solidale 'Quotidiamo'

Dieci tonnellate di generi di prima necessità raccolti e 289 persone aiutate nel sostentamento. E' quantomai positivo il bilancio dei primi sei mesi di attività nel 2021 di "Quotidiamo", l'emporio solidale di Aosta che aiuta le persone in difficoltà, raccogliendo le eccedenze di alimenti freschi e secchi commestibili donate da privati, associazioni e supermercati del capoluogo regionale o attraverso la raccolta degli armadi solidali. Diverse anche le donazioni effettuate sui conti correnti dell'emporio, che hanno permesso di acquistare alcuni prodotti per l'igiene.



"In collaborazione con Fondazione comunitaria, Banco Alimentare e il Servizio sociale della Regione abbiamo consegnato 1.691 cassette di frutta e verdura, accompagnate ai pacchi alimentari", ha spiegato Riccardo Jacquemod, presidente della Cooperativa La Sorgente.

"Per quanto riguarda le tessere, invece, abbiamo avuto 99 nuclei familiari a effettuare spese (ogni nucleo ha la tessera per sei mesi, alcune già attiva a gennaio 2021)- aggiunge il presidente- e abbiamo aiutato circa 10 associazioni, cedendo gratuitamente prodotti e generi alimentari, inclusi pane, frutta e verdura, pasta e prodotti per l'infanzia". L'attività di raccolta dei beni di prima necessità di Quotidiamo continua attraverso gli armadi solidali e le raccolte fondi sui conto correnti dedicati. Maggiori informazioni su www.quotidiamo.org .