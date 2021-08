Le telecamere di Report al Centro vaccinale del Palaindoor

La situazione 'vaccini scolastici' o meglio le resistenze di quel buon 20% di docenti valdostani che non intendono vaccinarsi contro il Covid a quindici giorni dal rientro in classe; il completamento del ciclo vaccinale a doppia dose nella nostra regione al netto di rifiuti ed esoneri; gli esiti dei criticati 'Open Day' vaccinali svoltisi anche in Valle e frutto di problematiche sanitarie in alcuni giovani.

Di questi e altri temi una troupe della trasmissione televisiva di inchiesta 'Report' di Raitre, condotta dal giornalista Sigfrido Ranucci, ha chiesto conto oggi giovedì 26 agosto - al Centro vaccinale allestito al Palaindoor di Aosta - all'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse e al Direttore sanitario della Usl VdA, Guido Giardini. 'Top secret' le risposte dei vertici sanitari; le interviste si sono svolte al riparo da occhi indiscreti per evitare possibili anticipazioni sui media locali e tutelare la programmazione dell'inchiesta televisiva.

In base ai dati a disposizione della Regione, ad oggi circa l'80% degli insegnanti valdostani ha avuto almeno una dose di vaccino anti Covid, mentre il 58,3% della popolazione locale ha completato il ciclo vaccinale, dato al di sotto della media nazionale che è di 61,9%, a cui si deve aggiungere un ulteriore 8,6% che ha ricevuto solo la prima dose. I dati sono riportati nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, relativo al periodo compreso tra il 18 e il 24 agosto.

La percentuale di over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 16,2% (media italiana 12,9%) mentre la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 47,9% (media 46,9%).