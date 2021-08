Cordoglio di Cna per la morte di Sandro Pepellin e Velio Dal Dosso

"Sandro ha avuto sempre a cuore l'associazionismo e non ha fatto mai mancare i suoi consigli e il suo costruttivo apporto di idee all'interno della Cna. Siamo tutti profondamente colpiti da questa tragedia e per la perdita di un collega e un amico".

Queste le parole di Roberto Sapia, presidente della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa-Cna della Valle d'Aosta, in ricordo di Sandro Pepellin, l'ex-sindaco di Jovençan, vittima ieri di un incidente in un cantiere edile. "Formuliamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Sandro Pepellin e a quella di Velio Dal Dosso, anch'egli perito a seguito del drammatico incidente", aggiunge.



Pepellin fu tra i fondatori della Cna della Valle d'Aosta, della quale è socio storico. Ha ricoperto la carica di presidente dell'associazione dalla fine degli anni Novanta, prima di entrare a far parte del Collegio dei saggi, nel 2017.