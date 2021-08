Presto attivo il portale informatico per le domande di contributo per acquisto di veicoli a bassa emissione e bici elettriche

A partire dal 30 agosto, diverrà operativo il portale informatico per presentare on line le domande di contributo relative a veicoli a bassa emissione, biciclette elettriche e stazioni di ricarica con riferimento alla legge regionale 8 ottobre 2019, n.16.

In questo modo sarà possibile presentare la domanda da remoto, senza più doversi recare di persona allo sportello; inoltre, la procedura di inoltro guiderà l’interessato nei vari passaggi, verificando i requisiti e la documentazione passo dopo passo: verranno quindi azzerati i casi di domande incomplete o non corrette, con un evidente vantaggio per i cittadini, che non dovranno più tornare presso gli uffici per integrazioni o correzioni, e per la Pubblica Amministrazione, che accrescerà la sua efficienza.

Per la prima settimana di operatività del portale, sarà comunque mantenuto aperto lo sportello tradizionale, in modo da consentire una transizione più graduale; il link al nuovo portale sarà rinvenibile nella sezione del sito regionale dedicata ai trasporti e alla mobilità sostenibile.

“Il portale - commenta il Presidente della Giunta e assessore all'Ambiente ad intermin, Erik Lavevaz - si inserisce tra le numerose iniziative che la Regione ha attivato da tempo nella direzione di una sempre più diffusa digitalizzazione dei processi, per sburocratizzare la Pubblica Amministrazione e semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini”.