In Valle raccolte quasi cinquemila firme pro eutanasia

Sono state quasi 5.000 le firme raccolte in Valle d'Aosta nell'ambito della campagna referendaria sull'eutanasia, promossa dall'associazione Luca Coscioni. Un dato che pone la nostra regione al primo posto in Italia per numero di firme in rapporto al numero di abitanti.

"I dati nazionali e valdostani - si legge in una nota del Comitato referendario della Valle d'Aosta - dimostrano come questo sia un argomento che coinvolge profondamente un gran numero di persone, lo si tocca con mano ai tavoli di raccolta dove si incrociano storie di malattie e ringraziamenti agli attivisti per il lavoro svolto. Il raggiungimento delle firme necessarie non segnerà una battuta d'arresto: continueremo l'attività di raccolta e invitiamo tutti a firmare per dare un peso maggiore alla nostra proposta".