Architetto Galvani, 'Nuovo Piano di Traffico per Aosta redatto con presunzione politica'

"Il mancato confronto con l'Ordine regionale degli architetti in merito all'estensione Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Aosta è stato, da parte dell'Amministrazione municipale, un atto di presunzione politica, altro che 'politica partecipata'...".

Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa l'architetto aostano Giacomo Galvani, consulente incaricato da Confcommercio VdA introducendo la sua relazione sulle criticità e le possibili ripercussioni del suindicato nuovo Piano redatto dai tecnici dell'assessorato comunale dell'Ambiente.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Graziano Dominidiato, presidente di Fipe-Confcommercio VdA; Amina Bodro, presidente di Ascom Aosta e Leo Gerbore, vice presidente di Confcommercio VdA. Organizzati nella sala della Bccv in piazza Arco d'Augusto, agli interventi hanno assistito diversi e trasversali esponenti politici del capoluogo, soprattutto della minoranza comunale (Rinascimento, Lega VdA, Forza Italia) oltre a imprenditori e commercianti.

“Il nuovo Piano generale del traffico – commenta Graziano Dominidiato – prevede principalmente un estendersi a macchia d’olio delle zone ZTL, la chiusura al traffico di alcune piazze e vie di importanza strategica per la città ed una notevole e preoccupante riduzione dei parcheggi".

Secondo Confcommercio VdA "il documento non considera i flussi turistici e non dà indicazioni sulle procedure di attuazione e quindi diventa importante e fondamentale un confronto costruttivo ed esaustivo con gli imprenditori per valutare l’impatto che tali cambiamenti avranno sulle singole imprese e sull’economia del capoluogo".

Sulla scorta della relazione dell'architetto Galvani, il presidente dell'associazione a tutela del commercio locale ritiene "necessario che l’Amministrazione comunale tenga conto anche delle esigenze di chi lavora in quanto l’obiettivo del Piano del Traffico dev’essere quello di favorire la qualità della vita nella città, il mantenimento e lo sviluppo armonioso delle attività presenti private (commercio, servizi ecc.) e pubbliche (sanità, scuole, servizi amministrativi e cultura)".

Galvani nella sua relazione sostiene che il Piano "non osa e penalizza il commercio. Non è propositivo nell'indicazione degli interventi di grande respiro che nel giro di dieci anni possono rendere la nostra città un modello di sviluppo".



L'architetto definisce "inaccettabile la Zona a traffico limitato in piazza San Francesco, come si fa ad andare negli uffici del municipio?". Anche la Ztl all'Arco d'Augusto "non è accettabile, penalizza fortemente tutti gli interventi che si vorrebbero fare, pubblici e privati". E sui parcheggi, Galvani spiega: "Il sistema di sosta è irrisolto. Solo la pista ciclabile porta via 190 parcheggi. I parcheggi di interscambio, da esperienze vissute in altre città, malfunzionano".

E dal canto suo Graziano Dominidiato trova "particolarmente singolare che un Piano di questa importanza sia stato pubblicato il 16 agosto. A pensar male si fa peccato, ma spesso si azzecca".