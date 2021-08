Aosta: Al via nuovi i cantieri per la rete del teleriscaldamento

Sono ripresi i lavori di scavo per la posa della rete del teleriscaldamento e il Comune di Aosta, tramite un’ordinanza, ha istituito le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in via Chambéry, nei pressi dell’intersezione con via Lys, e in via Lys, nel tratto compreso tra via Chambéry e corso Battaglione Aosta, in vigore dal 27 agosto al 2 settembre.

Via Chambéry, civ. 54- 52, nei pressi dell’intersezione con via Lys:

- chiusura della corsia Nord e della corsia centrale di via Chambéry, nei pressi dell’incrocio con via Lys, con restringimento della sede stradale, a una sola corsia per il transito con senso di marcia Ovest - Est (corsia Sud);

- limite di velocità a 25 km/h in prossimità dell’inizio dell’area di cantiere, con corsia asimmetrica.

Via Lys (nel tratto compreso tra via Chambéry e corso Battaglione Aosta:

- chiusura totale della circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori relativamente all’area di cantiere).



Saranno garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali nonché gli accessi agli edifici e i passi carrabili.