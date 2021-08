MONTAGNA VDA: L'anello del Rifugio Oriondé (Breuil - Valtournenche)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Cammino Balteo

Il Cammino Balteo è adatto per le mezze stagioni, adesso ormai siamo in piena estate e sono consigliabili le escursioni in alta montagna.

Riprenderemo la descrizione delle singole tappe in autunno.

L'anello del Rifugio Oriondé (Breuil - Valtournenche)

Un bel giro ad anello proprio sotto al Cervino che, dall'alto, domina tutta l'escursione.

La salita al rifugio Oriondé, dopo un primo tratto più ripido attraversa in alto passando sotto al ghiacciaio del Mont-Tabel

La parte centrale della discesa rimane un po' disturbata dai tracciati delle piste e dall'alta frequentazione nei pressi di Plan Maison ma il restante dell'itinerario sotto al Cervino permette di visitare ambienti in cui le tracce del ghiacciaio sono ancora molto evidenti.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

http://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=2136