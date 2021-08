Sì a progetto contro rischio idrogeologico a Lillianes

Un milione di euro è la cifra prevista dall'Amministrazione regionale per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico presente sul versante occidentale del Pic de Molère, nel Comune di Lillianes.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla giunta regionale nella seduta di questa mattina. "Da diversi anni l'area è sotto controllo per un pericolo di crollo di massa rocciosa che può interessare la strada comunale, l'acquedotto intercomunale, la linea elettrica e la sottostante viabilità regionale, importante collegamento tra i comuni della vallata del Lys", afferma l'assessore alla Finanze e Opere pubbliche Carlo Marzi.



Aggiunge: "Stiamo quindi provvedendo ad investire importanti risorse regionali nelle progettazioni degli interventi, in modo da poter procedere alla realizzazione dei lavori non appena i fondi statali attesi si rendano disponibili".