La 'Fleur de la canaille' di Lorenzo Piccinno alla libreria Briviodue di Aosta

Edito da END edizioni, sarà presentato lunedì 30 agosto alle ore 16,30 alla Libreria Briviodue di Aosta, alla presenza dell'autore, il volume 'La Fleur de la canaille - immigrati, autoctoni, emigrati' del giornalista aostano Lorenzo Piccinno. Modererà l'incontro Alessandra Borre.

"I temi principali della mia ricerca - spiega Piccinno in una nota - sono i flussi di immigrazione in Valle d'Aosta dalle altre regioni italiane e quelli di emigrazione dei valdostani, il dibattito sull'identità valdostana che si lega alla nascita e all'affermarsi del regionalismo politico e lo stato delle lingue praticate nella regione, che funge quasi da cartina di tornasole all'interno del succitato dibattito e si lega al tema centrale della gestione della pubblica istruzione, altro metro per misurare l'apertira o la chiusura di una società. Questi temi, pur non sovrapponendosi, si incrociano di continuo nella narrazione della storia contemporanea di queste latitudini".