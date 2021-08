Bilancio positivo per l’appuntamento con “Aosta in Festa con Commercianti in Festa”

Sono state 190 le attività commerciali e 85 i ristoranti ed esercizi pubblici che hanno dato la loro adesione alla manifestazione che, per un giorno, ha trasformato le principali vie della cittadina in un grande negozio a cielo aperto.

Nel corso della giornata, nei tre punti informativi allestiti in Piazza Chanoux, Plâce des Franchises e Viale Conte Crotti sono stati 280 i gadget di artigianato tipico e 214 le card per un aperitivo a Skyway distribuiti a coloro che durante la giornata avevano effettuato due spese, di cui una legata al settore dei bar e della ristorazione, presso le attività aderenti all’iniziativa, per un minimo di 100 euro complessivi.

Dall’analisi dei dati emerge come la spesa effettuata da coloro che hanno richiesto gli omaggi sia stata di circa 35 mila euro di cui circa 30 mila nelle attività commerciali e 5 mila negli esercizi pubblici e bar.

Per quanto concerne la provenienza il 46% dei richiedenti il gadget era valdostano, il 40% proveniva da un’altra regione italiana ed il restante 14% proveniva da un paese estero, in particolare da Francia e Svizzera.

“Personalmente credo che il bilancio sia positivo – spiega il Presidente della Chambre Valdôtaine, Nicola Rosset – volevamo supportare le attività commerciali in un momento ancora difficile e, nel contempo, dimostrare che lavorare insieme è la strada migliore per cogliere al meglio tutte le possibilità offerte dal mercato. Proprio per questo, grazie anche alla collaborazione delle associazioni di categoria abbiamo cercato di ampliare l’offerta al numero maggiore possibile di settori economici.

Come in tutte le cose ci sono naturalmente aspetti da migliorare ma direi che gli obiettivi che ci eravamo posti possono dirsi raggiunti. In futuro sarà necessario lavorare per ampliare ancora il numero delle attività aderenti e per rendere ancora più appetibile l’iniziativa per il turismo di prossimità”.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto da Aosta in Festa con Commercianti in Festa – commenta Graziano Dominidato, Presidente di Confcommercio VdA - La manifestazione ha richiamato tanti turisti ma anche gli stessi residenti che si sono riversati già dalle prime ore del mattino per il loro shopping post ferragosto.

L’iniziativa ha riacceso la speranza in tutti noi ed è la dimostrazione che bisogna svoltare, cambiare, ricominciare speranzosi di scrivere un nuovo capitolo della nostra storia. Fondamentale è stata la sinergia con la Chambre Valdotaine che ci ha permesso di concretizzare questo importante progetto. La dimostrazione chiara che la squadra quando lavora per gli stessi scopi risulta sempre vincente”.