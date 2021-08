Torna la solidarietà didattica e culturale con la 'Cancelleria sospesa'

Dal caffé napoletano, primo prodotto a inaugurare questa singolare iniziativa solidale, sino alla cultura. Torna in Valle l'iniziativa 'Cancelleria sospesa', che nel 2020 è venuta in aiuto a 1.300 famiglie valdostane, raccogliendo e distribuendo più di 500 chilogrammi di quaderni e quadernoni, penne e pennarelli, matite e compassi, goniometri e squadrette.

'Cancelleria sospesa' è promossa dal Celva, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, con il Csv - Coordinamento solidarietà Valle d'Aosta, la Confcommercio VdA e l'Ali, l'Associazione dei librai italiani. In una ventina di cartolerie, librerie ed edicole aderenti sarà possibile acquistare materiale scolastico e donarlo, lasciandolo negli appositi scatoloni. I volontari del Csv lo raccoglieranno, distribuendolo alle famiglie bisognose. "L'iniziativa è partita lo scorso anno nel difficile periodo del Covid- ha spiegato in conferenza stampa Claudio Latino, presidente del Csv- e nonostante un miglioramento generale della situazione abbiamo deciso di riproporla, perché ci sono ancora grandi sacche di povertà".



Il delegato del Celva, Ronny Borbey, sindaco di Charvensod, ha ricordato che "i Comuni hanno aderito perché è un'iniziativa di squadra, con una ricaduta diretta sui territori. Nel periodo critico del Covid è stato riscoperto il valore della solidarietà, che si radica con iniziative come questa".

Adriano Valieri, direttore della Confcommercio VdA, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa anche come sostegno a "tanti imprenditori che non se la stanno passando bene", spiegando che "le abitudini delle persone sono cambiate: in alcuni settori, come la ristorazione, sono tornati come prima della pandemia, con una voglia di stare fuori. Nei negozi non è così, ci sono tante categorie che sono estremamente in difficoltà".

Clara Acerbi, presidente regionale dell'Ali, ha auspicato che "si riescano a coinvolgere ancora più attività dell'anno scorso, in modo che la rete si allarghi".

Sarà possibile donare negli esercizi aderenti, la cui lista si trova sul sito www.csv.vda.it da oggi fino a giovedì 30 settembre. Nel periodo natalizio, l'alleanza tra Celva, Csv, Confcommercio e Ali riproporrà anche il "Giocattolo sospeso", che nel 2020 ha dato supporto a oltre duemila famiglie valdostane.