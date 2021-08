Rogo nella zona industriale a Pont-Saint-Martin

Si sono sprigionate da un veicolo che, dopo uno scontro, ha preso rapidamente fuoco al casello autostradale e si sono rapidamente propagate ad altre strutture, le fiamme che da circa un'ora stanno lambendo l'area industriale di Pont-Saint-Martin.

Allertati da automobilisti e residenti, sul posto sono giunti in pochi minuti mezzi dei Vigili del fuoco, carabinieri e 118: sono in corso le operazioni di spegnimento, complicate dal vento; gli occupanti dell'auto avvolta dalle fiamme sono riusciti ad allontanarsi prima di restare intrappolati nell'abitacolo e non risultano al momento feriti o intossicati, ma le notizie in merito al possibile coinvolgimento di persone sono ancora frammentarie. Seguono aggiornamenti.