Morto il corridore caduto alla Tds dell'Ultra trail du Mont Blanc

Ricoverato nella notte, è morto a causa delle gravi ferite riportate durante la caduta il corridore ceco impegnato alla Tds, Sur les traces des Ducs de Savoie, la gara di ultratrail di 145 chilometri inserita nella settimana dell'Ultratrail du Mont Blanc (Utmb) e partita ieri da Courmayeur.

L'incidente è avvenuto alle 00.25 di questa notte, nella discesa dal colle del Passeur de Pralognan (Alta Savoia), situato al chilometro 62.3 della gara. Il corridore è stato immediatamente soccorso e trasportato in elicottero in ospedale, dove è morto a causa delle gravi ferite riportate.



La competizione, sospesa nella notte, è ripresa regolarmente per i 293 atleti che avevano già superato il colle di Pralognan. Gli altri partecipanti rientreranno a Chamonix a bordo di navette in partenza da Bourg-Saint-Maurice. Il programma delle altre gare dell'Utmb proseguirà come inizialmente previsto.