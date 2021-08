Donna 49enne muore e lascia cospicua eredità all'ospedale 'Parini'

L'Usl VdA ha acquisito il lascito testamentario di una donna di 49 anni, M.M., recentemente deceduta, che ha espressamente stabilito di voler lasciare i suoi beni all'ospedale 'Parini' di Aosta.

Il patrimonio consiste in "una cospicua somma di denaro custodito in alcuni conti correnti bancari e postali" e diversi immobili, "complessivamente tre alloggi, due case indipendenti, alcuni terreni" collocati sul territorio regionale e in un'altra regione italiana, si legge nella nota diffusa dall'Usl. Le due abitazioni si trovano nel comune di Pont-Saint-Martin. Al termine dei lavori di manutenzione a cui sono attualmente sottoposte, "potranno essere utilizzate per eventuali esigenze di carattere sociale o sanitario", fa sapere l'azienda sanitaria.



L'ammontare complessivo del lascito testamentario è ancora in fase di definizione, ad opera dell'Ufficio patrimonio della struttura di Programmazione, Bilancio e Controllo di gestione e dalla struttura degli Affari generali e legali dell'Usl con la collaborazione di un avvocato nominato dall'azienda sanitaria e di un notaio.

La conclusione degli adempimenti burocratici è prevista entro fine settembre. Nell'acquisire quanto disposto nel lascito testamentario "a testimonianza dell'espressione di una grande generosità e dell'importante spirito di solidarietà nei confronti dell'ospedale Parini, dell'Azienda sanitaria e della popolazione" della signora, l'Usl si impegnerà, conclude la nota, "affinché il patrimonio acquisito sia impiegato nel miglior modo possibile, nel pieno interesse dell'intera collettività".