Alimenti mal conservati e slots non autorizzate, chiuso il Master G ad Aosta

Chiuso il bar Master G, in corso Battaglione ad Aosta. Lo ha disposto un'ordinanza dell'Usl della Valle d'Aosta "per mancanza dei requisiti igienico-sanitari delle strutture destinate alla conservazione degli alimenti e per il cattivo stato di conservazione degli alimenti stessi", si legge nella nota diffusa dalla Questura del capoluogo. L'ordinanza di chiusura dell'attività è scattata a seguito di un controllo effettuato lunedì scorso dagli operatori della Polizia, della Guardia di Finanza e della Usl.



Al titolare sono state inoltre contestate sanzioni amministrative, per un importo di circa 5.000 euro per il mancato uso dei dispositivi di protezione, per avere in funzione 12 macchinette per il gioco d'azzardo, non rispettando la distanza di 500 metri da luoghi sensibili e, comunque, in orario non autorizzato e per la mancata rintracciabilità degli alimenti rinvenuti, alcuni dei quali scaduti o mal conservati. L'attività rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei locali e delle strutture di conservazione degli alimenti e delle bevande.

