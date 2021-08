Il PdVdA avvia procedure per il congresso entro il 7 dicembre

Sabato 28 agosto dalle 10 alle 13 la sede del PD di Aosta sarà aperta per consegnare le tessere ai Circoli territoriali e dare, così, avvio al primo adempimento che porterà entro il 7 dicembre allo svolgimento del Congresso Straordinario del Partito Democratico della Valle d'Aosta.

Infatti, saranno gli iscritti a decidere in sede congressuale la nuova organizzazione e ad eleggere i nuovi dirigenti del Partito Democratico della Valle d'Aosta dopo il commissariamento.

Sempre sabato 28 sarà l'occasione per raccogliere i primi fondi da destinare alle ONG che sono rimaste in Afghanistan e a sostegno delle iniziative che si intenderanno assumere per l'accoglienza dei profughi.