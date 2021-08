Manfrin (Lega VdA), 'rischio businness su accoglienza profughi afghani'

"Invocano l'accoglienza dei presunti profughi afghani" perché "dediti al business dell'immigrazione". Così descrive i partiti di sinistra sul suo profilo Facebook il capogruppo della Lega VdA in Consiglio Valle, Andrea Manfrin, parlando della situazione venutasi a creare in Afghanistan dopo la presa di potere dei talebani.

"La Lega ha detto in maniera chiara che per le donne ed i bambini in fuga le porte sono aperte, ma il nostro Paese non può permettersi di accogliere nuove migliaia di finti profughi, o peggio, di potenziali terroristi, senza peraltro nessun documento, senza notizie sulle condizioni di salute nel bel mezzo di una pandemia globale che ha già messo gravemente in ginocchio le nostre famiglie", aggiunge Manfrin.



Il consigliere regionale ricorda i numeri dell'accoglienza dei richiedenti asilo dal 2014 a oggi, in gran parte provenienti dall'Africa subsahariana: "Sono ben 960 le persone giunte nella nostra regione dal 2014 a oggi, quindi quasi un migliaio di presunti profughi che avrebbero dovuto essere ospitate dalle nostre strutture. Il condizionale è d'obbligo perché le strutture della prefettura hanno reso noto che ben 741 immigrati si sono visti revocare l'accoglienza".

Per il capogruppo leghista "le motivazioni poi, sono uno spasso infinito. Ben 636 non si sono nemmeno presentati o hanno abbandonato la struttura, facendo sorgere un interrogativo su tutti: ma se voi effettivamente steste scappando dalla guerra per quale motivo dovreste abbandonare una struttura che vi fornisce vitto, alloggio, istruzione, vestiti e pocket money?".

Ci sono poi le revoche per violazioni delle regole delle strutture, "dato più inquietante", secondo Manfrin, con "ben 41 soggetti" che "si sono resi responsabili di questi atteggiamenti, si sono visti revocare l'accoglienza e chissà se hanno lasciato o meno il territorio nazionale". Sono rimasti 219 migranti in quasi 7 anni. "Il dato rispetto all'accoglimento dello status di rifugiato ci dice che fra il 70 e l'80% ha ricevuto il rifiuto, e che solo una ridottissima percentuale, ovvero indicativamente il 10-15%, era effettivamente un profugo".



Conclude Manfrin: "Di fronte a questi dati, come è possibile affermare che si debba nuovamente accogliere una nuova ondata che nel 90% dei casi non solo non scappa da nessuna guerra, ma che è addirittura dannosa per la nostra comunità, sia dal punto di vista economico, perché drena risorse che andrebbero dirette ai nostri poveri, sia dal punto di vista sociale, perché crea danni incalcolabili nel nostro tessuto?".