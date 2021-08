Aosta: Un sindaco fuori dal comune che pensa al bene del Comune

Un pochino di pazienza per spiegare da chi guidata la Capitale della Valle d'Aosta.

Gianni Nuti è nato ad Asti da famiglia lucchese, vive e lavora ad Aosta dal 1986. Musicista, pedagogista, musicologo, è diplomato di chitarra a pieni voti, laureato con lode in lettere e filosofia e dottore di ricerca in Psicologia Cognitiva e Sperimentale all’Université Paris Ouest Nanterre. È Professore Associato di Didattica Generale e pedagogia speciale presso l’Università della Valle d’Aosta e professore di Pedagogia sociale presso l’Istituto Universitario Salesiano di Torino, aggregato all’Università Pontificia Salesiana.

Tra il 2008 e il 2018 ha ricoperto l’incarico di Direttore delle Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta: in quella veste ha assunto l’incarico di membro dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza in rappresentanza delle regioni italiane e di referente nazionale per il Servizio Civile nell’ambito del Coordinamento tecnico delle Politiche Sociali. Dal 2019 al 2020 è stato Segretario Generale della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

Dal 2016 è membro del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica presieduto da Luigi Berlinguer. Ha pubblicato centinaia di saggi e articoli per riviste nazionali e internazionali e volumi collettanei in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Tra le più recenti monografie, per Franco Angeli Musica pratica, scuole di ieri e di domani (2010), Le briciole di Pollicino (2013), Didattica del pensiero creativo (2014) e Vorrei una Scuola con i suoni del mare, due giorni a Stigliano a colloquio con Luigi Berlinguer (2019), per Polistampa In un nido di suoni - Didattica dell’espressività musicale nei nidi 1.0 e 2.0 (2014 e 2016) Per EME-Harmattan, Pedagogia dell’Appartenenza (2019).

Recenti sono due libri a sua cura per Franco Angeli: Un’infanzia fatta di scienza e arte con Elena Mignosi e Musica è scuola.

Ricerche in Italia sul valore della musica pratica con Luigi Berlinguer e Annalisa Spadolini. In uscita per Carocci, nella collana La Biblioteca di Testi e Studi, Il Bambino Espressivo. Tiene seminari, conferenze e corsi di formazione e aggiornamento in Italia e in Europa.

È stato dal 2014 al 2018 direttore di Musica Domani, dal 2016 al 2018 vicepresidente nazionale della SIEM e responsabile del Gruppo studi e ricerche. Come musicista ha svolto una carriera concertistica per vent’anni tenendo centinaia di concerti in tutta Europa, incidendo otto dischi come solista o in formazioni cameristiche tra le quali il Quartetto di Asti.

Ha fondato e diretto dal 2003 al 2008 e dal 2019 al 2020 la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (SFOM) che oggi conta oltre 800 allievi, ha insegnato per vent’anni chitarra presso l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta. Ha scritto due romanzi, Di un Crescendo (2007) e Nel mare del caso (2012) entrambi premiati in numerosi concorsi letterari. Dal 6 ottobre 2020 è Sindaco di Aosta.

Sindaco uomo d’arte e di cultura perché ha scelto di fare politica?

“Anche la politica è un’arte: ti espone per quello che sei elevando alla massima potenza ogni esperienza sensoriale, ogni elaborato dell’intelletto, proprio come quando corpo e mente sono impegnati nel qui ed ora per esibirsi di fronte a un pubblico desideroso di vivere per un po’ in un “altrove”. Se è vero che uomini si nasce ma umani si diventa, facendo politica lo si diventa più intensamente e più rapidamente. Certo, va vissuta senza altri interessi se non quelli del bene pubblico".

Vale a dire?

"Mi pareva che la città avesse bisogno di una nuova immagine della politica, recuperando la profondità e la pienezza della dedizione che era coltivata nella polis dell’antica Grecia, quando i filosofi, se chiamati al governo della città, non potevano rifiutare, pena l’espulsione dall’urbe stessa. E la ragione stava nel fatto che non si trattava mai solo di trasformare la conformazione di un tessuto urbano, ma di rafforzare forme di convivenza civile".

Dice poco....

"In una stagione della mia vita nella quale posso raccogliere i frutti di molte esperienze complementari tra di loro e tutte finalizzate alla costruzione del bene comune, mi è sembrato di leggere in questa occasione una forma di sintesi, di completamento, di epitome di un’intera vita.”

Cosa le manca facendo politica?

“Lo spazio vita si è ridotto ulteriormente rispetto alle occupazioni accademiche e volontaristiche, poi la vita pubblica implica una costante attenzione nei confronti dei propri comportamenti, che devono essere esemplari e non soltanto corretti, dunque la tensione è costante anche negli scarsi momenti di relax; infine, mi manca il rapporto con gli studenti e i colleghi, con quella forma di interrogazione continua che nel mondo dell’educazione si rivolge a ogni singolo individuo per cogliere pezzi d’umanità.”

Cosa la gratifica invece a farla?

“La principale gratificazione nasce dalle relazioni umane intense, variegate, e ricche di storie fatte di problemi, ma anche di possibili soluzioni, di bivi tra strade praticabili e impraticabili, e d’opportunità di vedere il proprio pensiero prima arricchito dal pensiero degli altri, poi trasformato in atto nel quale tutti, in misura diversa, possono vantare un merito, riconoscere una traccia di sé.”

Dalle interviste che ho fatto ai suoi assessori è emerso con chiarezza che la sua Giunta è un squadra vera. E’ così?

“Mi fa molto piacere che sia emerso questo sentimento. Sì perché prima si tratta di un sentimento, non solo di un sistema d’azioni, è il sentirsi parte di un unico corpo declinato in mille differenze e in mille specificità capaci di fondersi in una voce sola. Questa è l’attività quotidiana alla quale mi dedico con più passione: il fare unità, il cercare dei punti nei quali far convergere più posizioni in un’unica soluzione, sebbene articolata e complessa. Uno dei grandi equivoci di quest’epoca è quello di illudersi che sia meglio prendere una decisione netta, squadrata, semplice: in realtà, non c’è alcuna soluzione semplice ad alcun problema – pena la banalizzazione – dal momento che ogni nodo critico è costituito da una miriade di piccoli, insidiosi sottoproblemi e la strada si trova solo offrendo un sistema di azioni che offra una risposta alla maggior parte di essi.”

È passato un anno dal suo insediamento è possibile un primo bilancio?

“Il bilancio è sicuramente positivo sotto il profilo della creazione di un nuovo clima di fiducia e di attese, è positivo altresì per il fatto che si sono gettate le basi per progettazioni di ampio respiro per le quali si sono reperiti i fondi necessari a realizzarle, si sono create reti di collaborazioni, si è riorganizzata la macchina comunale e i rapporti con le sue società partecipate, affinché questi macro progetti prendano gambe e diventino dati di realtà in tempi ragionevolmente brevi. A questo si aggiungono quei piccoli segni che, avevamo spiegato fin da subito, diventassero degli elementi identificativi di una particolare consiliatura"

Cioè?

"Una maggiore cura per il verde, un programma di rinnovo dell’arredo urbano, un quadro di manifestazioni e di eventi che sia il frutto di una collaborazione tra enti e istituzioni e associazionismo, che faccia tesoro della storia di questa città e delle ricchezze indicative di cui è diventata scrigno ma nel contempo lanci qualche elemento di novità e alcuni momenti in cui spettacolo, riflessione, piccole esperienze di cittadinanza attiva si possano unire in un unico progetto. Certo, non mancano le frustrazioni, generate dalla volontà di realizzare opere tangibili di cui la città parla da oltre un ventennio in tempi brevi: i tempi e i vincoli normativi dei Lavori Pubblici unito alle limitate energie disponibili all’interno dell’amministrazione pubblica rendono tutto molto faticoso, senza nulla che possa essere attribuito alla volontà di ciascun individuo. Questo non deve scoraggiare, ma essere di stimolo affinché si intercettino leciti strumenti innovativi più efficaci.”

Dunque sostanzialmente soddisfacente vista l’eredità che ha trovato nell’Hotel de la Ville?

“Siamo reduci, è proprio il caso di dirlo, da un quinquennio di instabilità politica, riforme radicali nella contabilità pubblica e sofferenze di bilancio mai vissute dalla città in settant’anni: abbiamo l’occasione di voltare pagina, ma dobbiamo attrezzarci con gli strumenti giusti sia in termini di risorse umane che di strategie. Ci stiamo provando e i primi risultati stanno arrivando.”

Si capisce che la Città sta cambiando; condivide?

“C’è molto da fare, ma vorrei fosse già visibile il senso di cura che stiamo impiegando, non solo nell’ascolto dei cittadini e nel tentativo di offrire piccole risposte quotidiane, non sempre positive, frutto di un impegno a risolvere e a informare tutti, uno per uno quando serve. A questo proposito la centrale unica di pronto intervento sta già dimostrando efficienza e capillarità. La cura però significa anche tentare di intercettare tutte le forme di finanziamento extracomunale, creare nuove progettualità, coinvolgere il mondo del volontariato, i gruppi informali di cittadini: si cambia la città come luogo e come comunità in un unico piano d’azione.”

Aosta resta però una città in molti punti con tante ombre e criticità….

“Certo, sul verde per quanto abbiamo compiuto azioni di riqualifica in alcune aree (per fare qualche esempio, quella in prossimità della Cidac, quella adiacente agli orti di Via Tourneuve, a brevissimo partirà la bonifica del parco di Entrebin con la collaborazione dell’Assessorato regionale alla agricoltura e foreste), ma il grosso resta da fare. Alcune forme di inciviltà dei cittadini – rifiuti, deiezioni dei cani, schiamazzi notturni ecc… – meritano interventi non solo di identificazione e repressione, ma anche di educazione e di presidio sociale. Infine, i tempi di realizzazione delle opere pubbliche sono troppo lunghi e di questo la città patisce troppo, i cittadini non credono più alle promesse, gli uffici sono saturi di progetti che invecchiano sulla carta prima di vedere una qualche luce.”

Soste parcheggi ztl divieti sono i punti più contestati dalle associazioni di categoria, in particolare da Confcommercio, che lamenta una scarsa condivisioni nelle scelte….

“Sulla ZTL siamo già intervenuti con un regolamento meno ambiguo e vessatorio, continuiamo a raccogliere, come promesso, inserimenti indicazione da parte dei cittadini che non sono solo commercianti ma anche residenti e che ci su permetteranno di effettuare eventuali azioni correttive. A breve partiremo con un piano di digitalizzazione completa degli accessi; stiamo per aprire 250 nuovi parcheggi nell’area Testafochi e abbiamo sottoposto proprio in questi giorni all’attenzione della cittadinanza il PGTU che potrà essere oggetto di rivisitazione e azioni correttive e migliorie, in accordo con i progettisti, secondo una logica democratica e partecipativa, malgrado quanto dicono le opposizioni a tal proposito".

Rapporti con le Associazioni?

"Abbiamo anche interlocuzioni con tutte le associazioni di categoria per immaginare insieme in futuro al mercato coperto e contiamo sulla collaborazione fattiva del mondo dell’impresa per accelerare i tempi di riqualificazione urbana e alimentare l’economia del territorio senza dogmatismi né preconcetti ideologici. Dobbiamo, tuttavia, mantenere un equilibrio nel governo della città che non crei posizioni privilegiate a vantaggio di alcune categorie contro altre: convivenza civile significa anche trovare punti di convergenza tra bisogni apparentemente inconciliabili come quelli del poter far festa di sera in centro e quello di riposare pacificamente nel proprio giaciglio.”

Puchoz sì Puchoz no?

“Come più volte sostenuto, l’area del Puchoz è da modificare in due fasi: la prima, rapida, con l’abbattimento dei muri per facilitare l’accesso a un’area che deve restare a vocazione sportiva, ma aperta a tutti i cittadini. Sarà possibile valorizzare anche gli spogliatoi per permettere a chi vuole fare jogging bella pausa pranzo di avere un punto di appoggio, così da non vanificare spese sostenute in passato sulla struttura; dovrà essere attrezzata con un’adeguata illuminazione notturna e un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza dei beneficiari e dei residenti in zona. La seconda fase dovrà approdare a una pianificazione di area più ampia che includa anche le piazze limitrofe e permetta a una zona, oggi francamente brutta, di rinascere a nuova vita.”

Nella rubrica che tiene settimanalmente sul nostro giornale emerge un uomo sognatore ma con i piedi ben piantati per terra; è così?

“Sono un vecchio musicista: il disegno poetico può essere altissimo, ma se le dita non si muovono sulla tastiera in modo preciso, concreto ed efficace, il mondo non coglie nulla e la vita scorre inutilmente.”

A proposito di sogni, quale sogno ha nel cassetto?

“Scrivere ancora un paio di romanzi prima di morire.”

Allora le auguro di risucrire a scriverne più di un paio. Torniamo a politica; come sono i rapporti con le opposizioni in Consiglio?

“Per parte mia rapporti sono costruttivi pur nel rispetto delle reciproche posizioni anche sotto il profilo istituzionale e di ruolo; non mancano le tensioni naturalmente, ma queste sono normalmente gestite nell’alveo del confronto civile e della contrapposizione d’idee che rispetta l’individuo e la sua vita personale".

Si spieghi...

"Rispetto al passato recente infatti, mi pare che un’impronta di stile sia riconoscibile nel rapporto tra persone e di questo va reso merito a tutti indistintamente. Non vedo al momento rischi di fuga verso iniziative di strumentalizzazione a fini politici delle vite private di ciascuno: questa sarebbe ai miei occhi una pericolosa deriva alla quale non vorrei mai ci abbandonassimo, anche in futuro.”

Con la maggioranza, invece, non ci sono grosse tensioni né contrapposizioni come nel passato Consiglio; perché?

“Nella maggioranza esistono dialettiche occasioni di confronto, a volte posizioni differenti ma si riconosce il valore dell’unità quando ci si esprime pubblicamente di fronte ad argomenti che possono rappresentare un’insidia alimentando divisioni. Fino ad oggi sono riuscito a raccogliere in un'unica voce tante sfumature differenti perché parto da un presupposto imprescindibile: ciascuna posizione è un valore e arricchisce non solo un dibattito ma anche il pensiero conclusivo ed è importante che ciascuno, pur perdendo qualcosa delle proprie convinzioni, si riconosca nel nocciolo dei contenuti espressi coralmente.”

I rapporti con la Regione? C’è stata una polemica sulle palestre….

“La polemica sulle palestre è rapidamente rientrata: bisogna parlarsi e prima di immaginare retropensieri o cospirazioni, si possono chiarire le ragioni di alcune affermazioni e, soprattutto, trovare le giuste soluzioni al problema. Un recente incontro tra l’Amministrazione comunale e quella regionale ha fugato ogni ombra rispetto a questa programmazione edilizia e al suo impatto sulla città e sui suoi servizi per l’istruzione come sull’associazionismo sportivo già sofferente per la chiusura del Palaindoor".

Più in generale?

"Posso dire che la collaborazione tra Comune e Regione si fonda su dialogo e collaborazione. Certo, un cruciale banco di prova di questa alleanza si giocherà attorno ai futuri finanziamenti da PNRR e sull’eventuale rinnovo dell’accordo Aosta Capitale: confidiamo sul fatto che sarà rinnovato.”

E con gli altri Comuni?

“Le relazioni con il CELVA sono eccellenti, fondate su scambi sistematici di idee preventivi alla presa di decisioni importanti e su un solido rapporto di fiducia reciproca con il presidente e il suo staff, compreso il quadro dei tecnici. La sfida sarà lavorare insieme per temi di interesse trasversale, ma anche sostenere tutti insieme istanze specifiche che riconoscano delle peculiarità e Aosta ne esprime molte.”

Aosta Capitale sarà una realtà?

“Gli investimenti previsti dall’accordo di Aosta Capitale hanno subìto sensibili rallentamenti nel tempo per i motivi più vari. Stiamo cercando di dare un’accelerazione almeno ad alcuni dossier strategici, anche con l’aiuto di un rinnovato assetto organizzativo e il completamento delle assunzioni già pianificate. Non nascondiamoci, tuttavia, che l’affastellarsi di tante opere pubbliche e private favorite dalle risorse economiche che Europa e lo Stato italiano stanno immettendo nel settore dell’edilizia potrebbe causare una serie di ulteriori ostacoli alla piena realizzazione del quadro a suo tempo delineato: faremo comunque l’impossibile. Altro discorso è legato ai maggiori trasferimenti sulla città per spese correnti: questo è un tema sul quale ci dovremo confrontare con l’Amministrazione regionale e il CELVA per mettere in sicurezza i conti una volta per tutte.”

I progetti che pensa di portare a termine nei prossimi quattro anni?

“Spero di poter portare a casa la demolizione dei grattacieli, l’avvio e almeno il completamento del 60% delle opere previste dal piano qualità dell’abitare e parte di quello sulla rigenerazione urbana, di vedere almeno sulla carta un nuovo volto al sud della città, senza barriere ferroviarie, con più verde, servizi, mobilità sostenibile, una industria come parte integrante del tessuto urbano. E poi il consolidamento e il rinnovo del quadro degli eventi culturali e delle manifestazioni, l’abbellimento di almeno parte di strade e piazze con nuovi arredi, impreziosita con qualche opera d’arte, il contributo alla riforma delle politiche sociali con sperimentazioni di welfare di comunità, una rete stretta con il mondo della cooperazione, dell’associazionismo ma anche dell’impresa. Soprattutto, mi auguro di lasciare un clima di maggiore fiducia nella politica, espressione tra le più alte del vivere insieme, oggi denigrata, vituperata, pervasa di mediocrità".

Come immagina Aosta 2025?

"Questa è l’Aosta che vorrei lasciare nel 2025: in trasformazione, magari con molti cantieri che avranno termine dopo di me ma poco importa. Anche se non sarò io a tagliare tutti i nastri, avrò avuto il privilegio di lasciare una traccia, sicuramente modesta ma distinguibile, sul cuore della città, che batterà benissimo anche senza di me".

Grazie.

“Grazie a voi!”