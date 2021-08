Aosta: l’assessore Sartore attacca l’opposizione e bacchetta Confcommercio sul Piano Mobilità

L’assessore alla Mobilità di Aosta, Loris Sartore, interviene così nel dibattito che si è sviluppato con l’adozione, da parte della Giunta, dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano e all’apertura del periodo di presentazione delle eventuali osservazioni da parte dei cittadini.

“Siamo rimasti stupiti di fronte ad alcune reazioni alla scelta di aggiornare il Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU fermo al 2011 e, successivamente, di sottoporlo alla valutazione dei cittadini2, commenta l’assessore ricordando, in particolare, gli attacchi da parte di alcune forze politiche di minoranza ai contenuti del PGTU il cui, impianto è bene ricordarlo, richiama quello del 2011 approvato dalla Giunta dell’allora sindaco Giordano”.

Sartore (nella foto) sottolinea ancora: “Naturalmente gli obiettivi generali e le soluzioni adottate ora coincidono maggiormente con il programma di governo di questa maggioranza”. E aggiungee: “Fa evidentemente buon gioco riportare solo le proprie posizioni dimenticando, volutamente, le cose spiegate dal sottoscritto e da tutta la maggioranza nel corso del dibattito in Consiglio comunale come, ad esempio, che piazza della Repubblica non verrà svuotata senza prima averla riprogettata come spazio pubblico destinato all’uso collettivo e sociale delle persone e non per la sosta delle auto e che per piazza San Francesco si adotteranno soluzioni affinché i genitori possano continuare ad accompagnare i propri figli a scuola”.

Il PGTU è attualmente in pubblicazione, e chiunque può formulare osservazioni che verranno valutate dall’Amministrazione e dai professionisti incaricati e prese in considerazione, se coerenti, con l'impianto generale. Questa è una procedura che prevede il contributo della popolazione, ed è la stessa adottata nel 2011. “Viene fatta ex-post – sottolinea Sartore - perché il piano, lo ripeto ancora, non ha subito variazioni sostanziali. In questo caso sì che si sarebbe fatto un nuovo piano”.

Altro motivo di perplessità esternata dall’assessore è “l’appuntamento organizzato il prossimo 26 agosto dalla Confcommercio della Valle d’Aosta”. Confcommercio VdA ha chiesto più volte di incontrare l’assessore, ma non avrebbe avuto risposte.

Sartore replica: “Al fine di illustrare il PGTU ed effettuare i necessari approfondimenti, ascoltando eventuali indicazioni, il prossimo 30 agosto alle 16,30 è stato convocato in Comune un incontro con le associazioni di categoria alla presenza di Patrizia Malgieri, a capo del gruppo di progettisti che ha elaborato e aggiornato il documento. Tale incontro era stato preparato e comunicato ai diretti interessati ben prima della convocazione della riunione del 26”.

L’assessore accusa Confcommercio e spiega: “Trovo questa modalità di relazionarsi con la politica, ovvero di richiedere dapprima incontri ufficiali per dibattere i temi in agenda, e poi, una volta ottenutili, anticipare alla pubblica opinione le proprie rivendicazioni per suscitare una forma di pressione sui decisori pubblici, di discutibile utilità oltre che scortese a livello istituzionale”.