Le Gouvernement régional rencontre les associations d’émigrés : la Table Ronde retourne au palais régional

Différents thèmes ont été abordés pendant la réunion qui est un rendez-vous traditionnel où les associations se confrontent avec le Gouvernement régional sur des sujets choisis par les émigrés.

Au cours de la rencontre, le Président de la Région et les Assesseurs ont abordé avant tout la réponse sanitaire de la Vallée d’Aoste face à la pandémie du Covid, avec la discussion qui a concerné également le futur du réseau territorial de services sanitaires. Pour ce qui concerne les transports, la rencontre a été l’occasion pour présenter les projets concernant le chemin de fer et les possibilités de liaisons entre Vallée d’Aoste et la Tarantaise. Le point a été fait également sur le droit de vote pour les petits-fils des émigrés, ayant la double nationalité italienne et française.

La discussion a touché également le futur de la Maison du Val d’Aoste à Paris.

Il s’agit d’un outil conçu pour promouvoir l’image de la Vallée d’Aoste à Paris, en France et dans le cadre de la francophonie, sous ses multiples facettes économiques et culturelles, ainsi que pour maintenir et développer les liens avec les émigrés valdôtains – a répondu le Président de la Région Erik Lavevaz, au nom du Gouvernement régional.

Pour assurer non seulement son ouverture au public, mais surtout la réalisation d’activités et de projets à même d’atteindre les objectifs attribués à cette structure, il faut lui trouver un « gérant » qui ait la capacité de répondre aux appels d’offre que Finaosta est tenue de faire, puisqu’il s’agit d’un immeuble qu’elle gère pour l’Administration régionale. Avec Finaosta, nous avons élaboré un modèle la procédure administrative à suivre : il est impératif de trouver, et dans un délai assez court, un nouveau modèle de gestion à travers un partenariat public-privé.

Le Président Lavevaz en a profité pour communiquer le calendrier des Arbres de Noël :

Union valdôtaine de Lyon : 12 décembre 2021 ;

Union valdôtaine Dauphiné-Savoie : 9 janvier 2022, à Grenoble ;

Union valdôtaine de Paris : 22 janvier 2022 ;

Association valdôtaine de Savoie : 26 et 27 mars 2022, à Séez, ressemblement de printemps.

Lors de cette table ronde, il a été convenu que la 46e édition de la Rencontre valdôtaine se tiendra à Fénis, au mois d’août 2021.