Da Briviodue ad Aosta il firmacopie di Chiara Marchelli

E' organizzato alla libreria Briviodue di Aosta per martedì 24 agosto il firmacopie dei libri della scrittrice valdostana Chiara Marchelli.

Dall'esordio con 'Angeli e cani', edito da Marsilio nel 2003, fino al più recente dei suoi lavori dal titolo 'Redenzione', pubblicato per Nneditore nel 2020, la scrittrice valdostana è autrice di quattro romanzi (tra cui 'Le notti blu', selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega), una raccolta di racconti e un saggio su New York, la città dove vive. Dalle 18 alle 19, il pubblico potrà incontrarla nella piazzetta della libreria per farsi autografare i suoi libri. L'evento è gratuito e ad ingresso libero.